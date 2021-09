La penalità quantificata in “sole” tre posizioni da scontare sulla griglia del Gp di Sochi a Toto Wolff non è proprio andata giù. Il team principal della Mercedes è voluto tornare sul contatto dei contatti: quello che ha visto coinvolti il “suo” Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Il manager classe 1972 ha detto: “Per me – come riporta il sito F1ingenerale.com – ciò che dobbiamo evitare in futuro è che i piloti si elimino tra di loro perché sanno di aver perso la posizione“. Poi ha proseguito affermando: “I falli tattici per assicurarsi che l’altro ragazzo non vinca sono qualcosa che devi tenere sotto controllo. Come? non ne ho idea”.

Infine Toto Wolff ha concluso così: “Quello che ho detto è che si potrebbe vederlo come un fallo tattico con il pregiudizio che ognuno di noi ha bisogno di riconoscere. Non vogliamo che in futuro ci siano situazioni in cui uno perde la posizione e l’unico modo per fermare l’altro è semplicemente eliminarlo. Entrambi hanno bisogno di lasciare spazio l’uno all’altro, gareggiare duramente, ma evitare incidenti. Perché è stato molto divertente fino ad ora, ma abbiamo visto un Halo che ha salvato la vita di Hamilton e Max ha avuto un impatto così pesante a Silverstone e non vogliamo arrivare a una situazione in cui intervenire quando qualcuno si fa davvero male”.

