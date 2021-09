F1 su TV8, GP Olanda 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

La Formula Uno sta per vivere il primo Gran Premio d’Olanda dal 1985 a oggi. Infatti nel pomeriggio odierno si tornerà a correre a Zandvoort dopo ben 36 anni. Sarà però un GP dei Paesi Bassi completamente diverso da quelli del passato, poiché mai un pilota olandese si era trovato in lotta per il Mondiale. Invece, in questo 2021, l’idolo di casa Max Verstappen è in piena bagarre per il titolo iridato. Super Max si trova a soli 3 punti da Lewis Hamilton in una sfrenata corsa verso il titolo durante la quale sinora non sono mancate polemiche e colpi di scena.

In tema di Mondiale Costruttori, Mercedes comanda con 7 lunghezze su Red Bull. La Ferrari prosegue invece il suo testa a testa con la McLaren nella corsa al terzo posto. In tal senso la Scuderia di Maranello in questo momento paga 3,5 punti a quella di Woking. Dunque l’incertezza è massima su tutti i fronti. Come seguire il Gran Premio di Olanda in TV?

PROGRAMMA GP OLANDA F1 OGGI (DOMENICA 5 SETTEMBRE)

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita la gara a partire dalle ore 18.00.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Olanda sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio di Olanda potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita su TV8.it alle ore 18.00.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8 GP OLANDA F1 2021 IN CHIARO

GARA

Domenica 5 settembre, ore 15.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

Domenica 5 settembre, ore 18.00 – Differita TV8 in chiaro (8 Digitale Terrestre e 125 Sky)

Foto: LPS/Antonin Vincent