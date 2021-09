Sebastian Vettel si appresta ad affrontare questo weekend il 15° Gran Premio d’Italia della sua carriera in Formula Uno, il primo con i colori di Aston Martin. Il 34enne tedesco ha già vinto tre volte in passato a Monza, teatro del suo primo clamoroso successo nel circus ai tempi della Toro Rosso nel 2008 sotto la pioggia.

“Essere a Monza è sempre speciale, qui ho grandi ricordi, come il mio primo GP vinto in carriera – dichiara Seb in conferenza stampa – È un circuito unico, da nessuna parte si corre con così poco carico. Prevedere come andrà per noi è difficile. Inoltre avremo la Sprint Race e la battaglia a centro gruppo è sempre più tirata”.

“Il podio del 2015 (il primo con la Ferrari in Italia, ndr)? Non ho una grande memoria, ma ricordo l’eccitazione sotto il podio. Non ero intimorito all’idea di correre per la Ferrari, perché so che se qui sei vestito di rosso, sei in una posizione privilegiata”, racconta il quattro volte campione del mondo.

Vettel ha poi risposto ad una domanda relativa al suo futuro: “Sul fronte contratto non ho molte novità da annunciare. Ne sto discutendo con il team in questo periodo, non voglio parlare del mio rinnovo. Come sapete non amo parlare in pubblico delle questioni riguardanti il mio contratto. Penso che il futuro di questo team sia molto luminoso. Ma non avrò una risposta da darvi a breve“.

Foto: Lapresse