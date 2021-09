F1, previsioni meteo GP Russia 2021: forte rischio pioggia per tutto il fine settimana a Sochi

Prende il via oggi l’intenso weekend che porterà alla gara del mondiale di F1 a Sochi in Russia. Sarà una gara estremamente importante per le sorti del campionato che vedrà Lewis Hamilton e Max Verstappen darsi battaglia dopo il clamoroso incidente di Monza.

Le previsioni meteo, però, non promettono nulla di buono. Le uniche sessioni asciutte dovrebbero essere quelle di oggi con le prove libere 1 e 2 che dovrebbero essere baciate dal sole, anche se non è completamente da escludere qualche eventuale scroscio di pioggia. Le temperature non saranno molto alte, anzi, in entrambe le circostanze si dovrebbero aggirare intorno ai 17°C.

Passando a sabato sia le FP3 che le qualifiche dovrebbero essere bagnate. Le previsioni meteo parlano di un 96% di eventualità pioggia, lasciando di fatti poca speranza a chi spera nel sole. Leggermente diversa la situazione per quanto concerne domenica, anche se si prospetta una gara bagnata.

La percentuale di pioggia per la gara sul circuito di Sochi è del 73%. Sarà, quindi, un fine settimana decisamente particolare sotto il profilo meteo quello che i piloti di F1 si apprestano a vivere.

Foto: Lapresse