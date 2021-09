F1: Pierre Gasly e Yuki Tsunoda ancora in AlphaTauri per il 2022

Tempo di rinnovi all’AlphaTauri: la scuderia di Faenza, da tre lustri sotto l’ala della Red Bull, annuncia che Pierre Gasly e Yuki Tsunoda manterranno nel 2022 la coppia che in questo 2021 sta facendo passi significativi a confermare la competitività della scuderia.

Queste le parole del francese, confermatosi pilota di consistenza con i suoi attuali 66 punti, i molti piazzamenti nei 10 e, lo scorso anno, la splendida vittoria a Monza: “Sono felicissimo di continuare con la Scuderia AlphaTauri per un’altra stagione di Formula 1, soprattutto alla luce dei progressi che come squadra abbiamo fatto da quando sono arrivato nel 2017. Le buone performance di questa stagione lasciano pensare che ce ne saranno delle altre per il resto dell’anno e per l’anno prossimo, soprattutto con i cambiamenti regolamentari del 2022. Sono elettrizzato all’idea di quello che potremo ottenere nella nuova era della F1 ed entusiasta di continuare a lavorare con la squadra nel migliore dei modi per avanzare in classifica costruttori. Finora quest’anno siamo andati bene e credo che potremo fare ancora meglio nel 2022”.

Così invece il giapponese, quest’anno ancora un po’ acerbo, ma già con del talento chiaramente visibile per la F1 e il tempo per affinarlo, con i suoi 21 anni: “Sono davvero entusiasta di restare con la Scuderia AlphaTauri per un’altra stagione. È un’occasione incredibile, sono molto grato al team e al Dr Marko per avermi concesso l’opportunità di accrescere ulteriormente la mia esperienza in Formula 1. Ho un ottimo rapporto con Pierre, da lui ho già imparato tanto quest’anno, la sua esperienza mi ha aiutato a sviluppare le mie capacità. È bello continuare il mio viaggio in F1 al suo fianco. Di recente mi sono trasferito a Faenza e mi sento a mio agio con la squadra: non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione”.

Con i suoi 66 punti, Gasly è ad oggi ottavo nella classifica mondiale, mentre Tsunoda, a quota 18, è 13° insieme a Lance Stroll (Aston Martin). L’AlphaTauri, complessivamente, è sesta nel Mondiale costruttori a 84, a -6 dal quinto posto attualmente dell’Alpine.

