Pierre Gasly esprime il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, tredicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il francese ha concluso al quarto posto la Q3 chiudendo alle spalle del finnico Valtteri Bottas.

Il portacolori di AlphaTauri è stato autore di un giro molto competitivo che gli ha permesso di beffare le due Ferrari. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz chiudono alle spalle del transalpino, rispettivamente in quinta e sesta piazza.

Il teammate del giapponese Yuki Tsunoda ha commentato ai microfoni di Sky Sport: “Potremmo stare davanti alla Ferrari in gara con una buona partenza. Dobbiamo essere in grado di sfruttare ogni occasione utile”.

Il vincitore del GP d’Italia 2020 ha concluso dicendo: “Credo che in Red Bull siano davvero felici delle mie prestazioni, ma una decisione del genere non viene presa solo in base a quello. Ovviamente sono un po’ deluso. Per ora non ho l’opportunità di tornare, ma non significa che non potrà succedere in futuro”.

Foto: LaPresse