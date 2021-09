F1, orari TV8 e Sky: programma GP Italia 2021, diretta, differita

Cresce l’attesa a Monza verso il via del Gran Premio d’Italia 2021, che scatterà alle ore 15 e metterà in palio un massimo di 26 punti cruciale nella corsa al titolo iridato piloti e costruttori. Max Verstappen, leader del Mondiale di Formula Uno, scatta dalla pole position e va a caccia di un successo abbastanza sorprendente, per quanto visto fino a sabato mattina.

LA DIRETTA LIVE DEL GP D’ITALIA DI F1 A MONZA DALLE 15.00

L’olandese della Red Bull dovrà guardarsi le spalle già in partenza dalle McLaren di Daniel Ricciardo (2°) e Lando Norris (3°), ma soprattutto sulla lunga distanza dalla Mercedes di un Lewis Hamilton che andrà sicuramente all’attacco dopo il brutto errore di ieri allo start nella Qualifying Sprint.

Terza fila tutta Ferrari davanti al pubblico del Cavallino con Charles Leclerc 5° e Carlos Sainz 6°, che precederanno in griglia l’Alfa Romeo di un fantastico Antonio Giovinazzi ancora incerto sul suo futuro. Fari puntati sulla rimonta della Red Bull di Sergio Perez, dell’AlphaTauri di Pierre Gasly e della Mercedes di Valtteri Bottas.

Il Gran Premio d’Italia 2021 verrà trasmesso in diretta tv su TV8 (in chiaro) e su Sky Sport F1, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Sky Go. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale della corsa brianzola con aggiornamenti costanti in tempo reale.

Di seguito la programmazione televisiva completa del GP d’Italia 2021:

PROGRAMMA GP ITALIA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 12 settembre

ore 10.25-11.30, F2, Gara 3, diretta

ore 15.00, F1, Gara, diretta (anche in 4K)

La programmazione di TV8/HD

Domenica 12 settembre

ore 15.00, F1, Gara, diretta in chiaro

