Mick Schumacher e Nikita Mazepin continueranno anche nel 2022 l’esperienza in F1 con il Team Haas. Il tedesco ed il russo sono pronti a restare nel box della formazione statunitense che, come risaputo, aspetta il 2022 per migliorare la propria posizione in classifica.

Mika Salo esprime la propria opinione in merito al prolungamento del rapporto tra i due, una situazione che non è delle migliori. I due non si aiutano a vicenda e nelle ultime occasioni non sono mancate le critiche per dei comportamenti discutibili in pista.

L’ex protagonista della massima formula ha affermato ai microfoni di ‘Speedweek” in merito a questo annuncio: “L’ho detto in primavera, quando non ero del tutto sicuro di quanto fosse debole l’auto di Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Dopo le ultime gare credo che il russo abbia imparato molto e guidi notevolmente meglio rispetto alla prima parte del Mondiale”.

Il finnico, alfiere ai tempi della Ferrari, ha continuato dicendo: “Capisco che il compagno di scuderia diventa l’unico avversario quando una macchina va così male. Ma non è normale comportarsi così. Mazepin ora sta guidando al livello di Schumacher, quindi si ostacolano ancora di più a vicenda”.

Foto: LaPresse