Uscirà il 15 settembre su Netfix l’atteso documentario che ripercorre la storia di uno dei piloti che ha caratterizzato la F1, ovvero Michael Schumacher.

Un’opera che offrirà un inedito ritratto intimo del Kaiser, che tante emozioni ha regalato nella sua esperienza nel Circus, oltre ai sette titoli mondiali (cinque con la Ferrari) e a innumerevoli vittorie nei GP (91). Un percorso purtroppo gravemente condizionato dopo quanto accaduto sulle nevi di Méribel nel dicembre 2013: un incidente a seguito del quale ha trascorso molti mesi in coma farmacologico.

Anni difficili per il campione e la sua famiglia, che grazie al figlio Mick è tornata ad assaporare in maniera diretta il mondo delle corse. Il tedesco, attualmente pilota della Haas, sta cercando di acquisire la giusta esperienza in un contesto altamente qualificato e inevitabilmente i pensieri sono spesso dedicati al padre, come alla vigilia del GP d’Italia a Monza.

“Fin da quell’incidente, quei momenti in famiglia che tanta gente credo passi con suo padre per me non ci sono più stati o perlomeno ci sono stati in modo minore, e a mio modo di vedere questo è abbastanza ingiusto. Penso ora ci capiremmo in un modo diverso semplicemente perché parleremmo un linguaggio simile, quello dell’automobilismo e avremmo tante cose di cui conversare. Ed è proprio questo pensiero che mi rimane in testa la maggior parte del tempo, perché se fosse possibile sarebbe bellissimo. Rinuncerei a tutto per poterlo fare”, ha confessato Schumi Jr. ai microfoni dei giornalisti (Fonte: Ansa).

Foto: Florent Gooden – LPS