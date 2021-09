Il grande atteso del fine settimana non può che essere lui: Max Verstappen. Si sta per alzare il sipario sull’attesissimo Gran Premio d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, una gara che dovrà riportare il sereno all’interno del Circus dopo i fatti di Spa-Francorchamps e, per il padrone di casa numero uno, potrebbe rappresentare la chance di tornare in vetta alla classifica generale.

Il portacolori della Red Bull, dopotutto, si è riportato a 3 sole lunghezze dopo la vittoria del Gran Premio del Belgio, e confida nel rientro in calendario della pista di Zandvoort per essere sospinto a vittoria e leadership della graduatoria, grazie alla marea oranje che invaderà l’impianto posizionato in riva al Mare del Nord.

“L’attesa è enorme e lo scenario è incredibile – le sue parole riportate da Speedweek -. Sono convinto che la pista ci farà divertire e sono curioso di capire quanto saremo veloci con le vetture di F1. La ciliegina sulla torta sarà la curva sopraelevata con banking favorevole. Si tratta comunque di una pista vecchia scuola, dove gli errori vengono puniti senza pietà e questo mi piace. Assomiglia a Suzuka per questo aspetto”.

Sembra ormai chiaro che sarà George Russell ad affiancare Lewis Hamilton in Mercedes nel 2022. Il pensiero di Verstappen: “Penso che sarà un osso duro per Lewis, lo si è visto già l’anno scorso in Bahrain quando lo ha sostituito, era già alla pari con Bottas. E’ giovanissimo e migliora gara dopo gara, come si è visto a Spa. Non c’è che dire, stiamo vivendo un cambio generazionale”.

A proposito dell’inglese. Che accoglienza avrà a Zandvoort dalla “marea oranje”? “Quando una squadra di calcio va in trasferta si attende i fischi. I tifosi sono liberi di fare ciò che vogliono, non ho mai visto nessuno chiedere di non fischiare un rivale. Non è compito mio moderare i fan. Anzi, non penso nemmeno mi ascolterebbero”.

Foto: Lapresse