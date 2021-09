F1 su TV8, programma GP Olanda 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Archiviata la farsa belga, la Formula Uno, o quel che resta della sua credibilità, rimane nella stessa area geografica e si appresta a fare il proprio ritorno in Olanda dopo 36 anni. Infatti la crescente popolarità di Max Verstappen ha permesso agli organizzatori del circuito di Zandvoort di tornare nel giro del Circus dopo una lunga assenza.

Chiaramente la pista è stata ristrutturata e ammodernata rispetto all’ultima volta in cui si è corso nell’ormai lontano 1985, quando si impose Niki Lauda, all’ultimo successo della carriera. In particolare un paio di curve sono state dotate di banking allo scopo di rispettare gli standard di sicurezza imposti dalla F1. In ogni caso la location rimane molto particolare, in quanto l’autodromo è edificato sulle rive del Mare del Nord, proprio nei pressi di una spiaggia. Attenzione quindi al clima e all’aderenza, che saranno davvero particolari. Dunque, come seguire il redivivo GP d’Olanda in TV?

GP OLANDA F1 2021 – PROGRAMMA

VENERDI’ 3 SETTEMBRE

Ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Ore 15.00-16.00 Prove libere 2

SABATO 4 SETTEMBRE

Ore 12.00-13.00 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

DOMENICA 5 SETTEMBRE

Ore 15.00 Gara

GP OLANDA F1 2021 – PROGRAMMA IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Olanda sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio di Olanda potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

