La vicenda che riguarda l’eventuale arrivo di Alexander Albon in Williams ha suscitato l’interesse di tanti. In questo contesto, si è inserito in maniera molto decisa Toto Wolff.

“Penso che Albon sia un pilota che meriti il suo posto in F1. Ma è difficile avere un pilota Red Bull al 100% su una Power Unit Mercedes. Quindi, siamo felici di lavorare con lui, a patto che si liberi dal suo contratto con Red Bull”, la sottolineature di Toto a Motorsport.com

Una presa di posizione piaciuta poco a diversi addetti ai lavori, tra cui anche Mattia Binotto. In un’intervista concessa a Crash.net, il Team Principal della Ferrari ha criticato le interferenze nella vicenda di Wolff: “Penso che non ci si debba inserire in vicende di questo genere. L’accordo riguarda il pilota e il team direttamente. Per questo non condivido certe interferenze“, ha sottolineato Binotto, che già in passato aveva criticato il manager austriaco per le sue iniziative in ambito politico sportivo.

Un clima quindi sempre caldo in F1 anche fuori dalla pista, quindi, con Red Bull e Mercedes avversarie su tutti i fronti. Ferrari, ora come ora, sta alla finestra e spera nel 2022 di essere parte dei giochi non solo per questioni dialettiche.

Foto: Joao Filipe – LPS