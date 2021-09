“Voci prive di fondamento“. L’Aston Martin smentisce categoricamente le considerazioni di questi ultimi giorni circa una rottura del rapporto tra il team britannico di F1 e il tedesco Sebatian Vettel.

Per bocca del Team Principal Otmar Szafnauer il messaggio è arrivato forte e chiaro e si vuol andare avanti con Seb: il rinnovo del contratto sarà annunciato molto presto.

Vettel ha avuto una stagione complicata all’inizio, per il poco tempo a disposizione nell’adattarsi a una monoposto molto diversa dalla Ferrari. Tuttavia dei riscontri di un certo rilievo sono arrivati come il secondo posto a Baku (Azerbaijan), senza dimenticare anche la seconda piazza in Ungheria prima della squalifica per un’irregolarità legata al carburante.

“Non abbiamo un piano B, lui non ha un piano B. Non c’è assolutamente nessun attrito. Abbiamo un accordo pluriennale, ci sono dei dettagli che devono essere chiariti ed è quello che sta accadendo. Quindi posso dire che presto arriveremo a una conclusione“, le parole di Szafnauer, che ha aggiunto: “Vettel è un grande pilota, ha molta esperienza ed è una persona che fa bene al team“.

A questo punto non resta che attendere l’annuncio circa il futuro del quattro volte iridato.

