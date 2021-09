F1 in tv, orari GP Olanda 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta e differite

La F1 torna in pista in Olanda! Tutto è pronto a Zandvoort per il tredicesimo appuntamento del campionato, evento che manca nel calendario della massima formula dal lontano 1985 quando ad imporsi fu l’austriaco Niki Lauda.

LA DIRETTA LIVE DEL GP D’OLANDA DI F1 DALLE 15.00

Il circuito è stato totalmente ristrutturato per permettere il ritorno dei protagonisti del Mondiale. Alcune curve sono state completamente riconfigurate con un importante inclinazione (banking) che rende speciale questa pista.

La classifica dopo il round di Spa-Francorchamps (Belgio) premia Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes si presenta in Olanda con 3 punti di vantaggio sul padrone di casa Max Verstappen (Red Bull) ed 89.5 sul britannico Lando Norris (McLaren).

Il Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre SkyGO e NowTV sono a disposizione per il live streaming. La gara odierna verrà proposta in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky). OA Sport vi terrà aggiornati costantemente su quello che accadrà a Zandvoort.

Programma GP Olanda F1 2021

Programmazione Sky Sport

Domenica 5 settembre

Gara ore 15.00

Programmazione TV8 (differita)

Domenica 05 settembre

Gara – Ore 17.55 (Differita)

Dove seguire GP Olanda F1 2021

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207)

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LaPresse