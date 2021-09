F1, GP Russia 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 24-26 settembre

Dopo essersi presa un weekend di pausa al termine del convulso trittico Belgio-Olanda-Italia, la Formula Uno si appresta a tornare in azione. Nell’imminente weekend si disputerà il Gran Premio di Russia, che rilancerà l’infuocata sfida per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese vanta 5 punti di vantaggio sul rivale, ma a Sochi dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia per aver causato l’incidente tra i due a Monza.

Dal canto suo, la Ferrari prosegue la sua battaglia con la McLaren per la conquista del terzo posto della classifica riservata ai team. L’insperata doppietta realizzata a Monza ha consegnato al team di Woking un margine di 13,5 punti sulla Scuderia di Maranello, per la quale è quindi imperativo recuperare terreno per evitare che la rivale prenda il largo. Dunque, come seguire il GP di Russia in TV?

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio di Russia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), dove saranno proposte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio di Russia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA GP RUSSIA F1 2021

VENERDI’ 24 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10.30-11.30, Prove libere 1

Ore 14.00-15.00, Prove libere 2

SABATO 25 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.00-12.00, Prove libere 3

Ore 14.00, Qualifiche

DOMENICA 26 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 14.00, Gara

Foto: La Presse