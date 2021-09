F1, GP Italia 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 10-12 settembre

Nemmeno un attimo di respiro per il circus della Formula Uno, che si appresta a fare tappa a Monza da venerdì 10 a domenica 12 settembre per il fine settimana del Gran Premio d’Italia 2021, quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale.

Il Tempio della Velocità ospiterà per la prima volta nella sua storia una Sprint Qualifying di Formula 1, infatti verrà utilizzato lo stesso format sperimentato a Silverstone nel GP di Gran Bretagna 2021. Già da venerdì si farà dunque sul serio con le qualifiche “tradizionali”, in vista di un crescendo che culminerà domenica con i 53 giri della gara.

Tutte le sessioni del weekend di gara brianzolo verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro la Sprint Qualifying e la gara in diretta (con le qualifiche in differita). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso di avvicinamento al 14° GP dell’anno.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP d’Italia 2021 di F1:

PROGRAMMA WEEKEND GP ITALIA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 10 settembre

ore 11.20-12.05, F2, Prove libere, diretta

ore 14.30-15.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 16.50-17.20, F2, Qualifiche, diretta

ore 18.00, F1, Qualifiche, diretta

Sabato 11 settembre

ore 8.50-9.40, F2, Gara 1, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 2, diretta

ore 14.45-15.35, F2, Gara 2, diretta

ore 16.30, F1, Sprint Qualifying, diretta

Domenica 12 settembre

ore 10.25-11.30, F2, Gara 3, diretta

ore 15.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 11 settembre

ore 14.15, F1, Qualifiche, differita

ore 16.30, F1, Sprint Qualifying, diretta

Domenica 12 settembre

ore 15.00, F1, Gara, diretta

Foto: Lapresse