Si alza ufficialmente il sipario sul fine settimana del Gran Premio d’Italia, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno 2021, ed uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario. Quando si corre a Monza, dopotutto, lo scenario è sempre magico, si affondano letteralmente le dita nella storia, su uno dei templi della velocità.

Come se non bastasse, l’edizione di quest’anno proporrà due importanti novità. In primo luogo rivedremo di nuovo il pubblico sugli spalti, in secondo luogo vivremo un programma da vivere tutto d’un fiato. Oggi si inizierà con la prima sessione di prove libere alle ore 14.30, quindi alle ore 18.00 toccherà alle qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza della Qualifying Race che si disputerà domani (per la seconda volta nella stagione dopo Silverstone, mentre la terza occasione sarà a Interlagos) alle ore 16.30. Si annuncia, quindi, una tre-giorni vibrante e assolutamente da non perdere, sullo straordinario scenario di Monza!

IN TV – Il venerdì del Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201). Su TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) non saranno trasmesse in diretta le qualifiche, ma solo in differita domani (sabato 11 settembre) alle 14.15. TV8 trasmetterà invece in diretta la Sprint Race di sabato 11 settembre e la gara di domenica 12. In streaming si potrà seguire la giornata su SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA GP ITALIA 2021 – F1

Venerdì 10 settembre

Ore 14.30-15.30 Prove libere 1

Ore 18.00-19.00 Qualifiche

Replica qualifiche su Sky Sport 1: ore 22.00

Repliche qualifiche su Sky Sport F1: ore 21.15, 23.00 e 00.45

Foto: LPS Florent Gooden