Una settimana davvero particolare quello della Ferrari. La scuderia di Maranello, reduce dal weekend a Zandvoort (Paesi Bassi) del Mondiale 2021 di F1, guarda all’impegno a Monza con il solito entusiasmo.

Nel fine-settimana di casa la scuderia del Cavallino Rampante è stato accolta da tanti tifosi. Un gran numero di appassionati ha fatto sentire il proprio calore a tutto il team. Un aspetto che ha colpito Carlos Sainz, per la prima volta alla guida della Rossa nel Tempio della velocità: “Incredibile l’affetto dei tifosi, non ci sono parole per descriverlo“, le parole dello spagnolo nella conferenza stampa.

Ottimismo che Sainz spera possa essere da viatico per un weekend diverso da quello vissuto in Olanda. L’iberico ha dovuto affrontare una fine-settimana difficile in terra neerlandese, chiudendo la corsa domenicale in settima piazza: “E’ stato il GP peggiore della mia esperienza in Ferrari, ma fortunatamente abbiamo individuato il problema e mi conforta che non sia stato io la causa della controprestazione“, ha dichiarato Carlos.

L’iberico non ha chiarito, comunque, l’origine della criticità e, pensando a quel che sarà a Monza, si profila una tre-giorni complicata, caratterizzata anche dal format della Qualifying Race: “Sarà un GP difficile, ma penso che avremo meno problemi rispetto all’anno scorso. Su questo layout, in teoria, dovremo soffrire, ma anche a Silverstone prevedevamo questo e invece Charles (Leclerc, nota della redazione) è arrivato secondo. Non si può mai dire“, ha chiosato il ferrarista.

Foto: LaPresse