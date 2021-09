Una vera e propria sorpresa, un urlo bloccato in gola per i tifosi italiani. In Trentino si allunga il regno di Stefan Kueng: lo svizzero conquista per la seconda volta la medaglia d’oro agli Europei di ciclismo su strada nella cronometro. Spettacolare la sua prova nella quale è riuscito a battere per 7” Filippo Ganna.

Le sue parole al traguardo: “Sono contento, fantastico difendere la maglia. Era una crono molto veloce ed era importante conservare della potenza per gli ultimi chilometri, per superare le curve così bene e così velocemente. Nel finale avevamo vento a favore, quindi era importante tenere un ritmo alto. Dopo il primo intermedio sapevo che avevo ancora buone chance di vincere. So di poter recuperare in una crono simile”.

Un pensiero ai Giochi Olimpici: “Durante la corsa pensavo alle Olimpiadi di Tokyo. Poi ho perso la medaglia per una frazione di secondo. ‘Continua, continua’ è quello che ho pensato per tutto il tempo”.

Infine: “Fantastico allungare il mio regno, ma ora punto a indossare presto un’altra maglia anche, quello è il mio obiettivo sin dai Giochi”.

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi