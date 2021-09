Una gara da protagonisti, quasi sicuramente la Nazionale più competitiva in termine di gruppo. Alla fine Filippo Zana e Filippo Baroncini sono andati vicinissimi a conquistare il titolo nella prova in linea degli Europei under 23 di ciclismo, con quest’ultimo che sul rettilineo di Trento si è dovuto arrendere al belga Thibau Nys in volata.

Non può che essere soddisfatto il commissario tecnico Marino Amadori: “Un secondo posto mi gratifica tantissimo, penso che chi ha visto la Nazionale oggi si sia divertito perché abbiamo fatto una bellissima gara e si sono mossi benissimo i ragazzi. Peccato il risultato perché arrivare lì vicini e non portare a casa la maglia, che è quello che conta, lascia un po’ di amaro in bocca. Non posso che ringraziare tutti i ragazzi e lo staff, con i quali abbiamo lavorato per questo obiettivo”.

Per il futuro: “Ci è mancato pochissimo, ora però programmiamo il prossimo appuntamento importantissimo, cioè il Mondiale, e speriamo di fare meglio che sarebbe una grandissima cosa”.

Sulla tattica: “Più o meno uguale a come ci siamo mossi, abbiamo programmato qualcosa con tutte le variabili che ci possono essere in una corsa. Sono stati bravissimi a gestire, conquistando un ottimo risultato”.

Photo LiveMedia/Antonino Caldarella