Una corsa eccellente da parte della Nazionale italiana. Davanti al pubblico di casa gli azzurrini si sono dati da fare al meglio e hanno sfiorato il trionfo, andando all’attacco. Purtroppo Thibau Nys nello sprint finale è riuscito a prevalere sul nostro Filippo Baroncini al termine della prova in linea dedicata agli under 23 agli Europei in Trentino.

Il commento dell’azzurro, medaglia d’argento: “Sono uscito per primo dall’ultima curva, sapevo che era fondamentale, purtroppo non è bastato, è stato più veloce lui oggi. Non me l’aspettavo, ha avuto un picco di potenza fondamentale per vincere”.

Il controllo sul finale è stato più su Juan Ayuso: “Abbiamo fatto un po’ a spallate negli ultimi 300 metri, son riuscito a prendere il rettilineo in prima posizione, non c’è niente da dire, ho fatto il possibile”.

Per la squadra: “Hanno fatto il meglio, abbiamo corso benissimo, spero che questa medaglia li ripaghi un po’. Volevo quella bellissima maglia, ma ci riproveremo al Mondiale”.

Sullo scatto all’ultimo chilometro del compagno Filippo Zana: “Non me l’aspettavo, pensavo mi tirasse la volata, ma ha fatto benissimo a provarci, a volte questi colpi di mano sono quelli che ti portano a vincere”.

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi