Equitazione, Europei salto ostacoli 2021: vince Andre Thieme, battuti Fuchs e Fredricson

Si sono conclusi oggi i Campionati Europei senior del salto ostacoli di equitazione, in programma a Riesenbeck, in Germania: sorridono i padroni di casa, col successo di Andre Thieme su DSP Chakaria. Nella finale a 24 di oggi non c’erano azzurri in gara, tutti eliminati dopo le prove degli scorsi giorni.

Dopo il primo round a 24, oggi il campo dei contendenti è stato ridotto a 12 binomi, che si sono contesi il titolo europeo: a spuntarla è stato, come detto, il tedesco Andre Thieme su DSP Chakaria, il quale nelle 5 prove disputate in questi giorni ha accumulato appena 6.84 penalità.

Piazza d’onore e medaglia d’argento per l’elvetico Martin Fuchs su Leone Jei, secondo con complessive 9.31 penalità, mentre il bronzo continentale va allo svedese Peder Fredricson su Catch Me Not S, che paga in tutto 9.46 penalità e si accomoda sul gradino più basso del podio.

Foto: Claudio Bosco LPS