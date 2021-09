Dakar, Toyota al lavoro con la nuova GR DKR Hilux T1+

Continuano le news in vista dell’edizione 2022 della Dakar. Toyota Gazoo Racing ha iniziato il lavoro con la nuova GR DKR Hilux T1+, vettura che si prepara a dare battaglia contro Audi e Prodrive. La casa tedesca si sta avvicinando all’impegnativa competizione araba con dei test in Spagna ed in Marocco, mentre gli inglesi hanno concluso uno shakedown in Galles nelle ultime settimane.

Il marchio giapponese ha studiato una vettura 4×4 con delle ruote da 37 pollici contro i 32 della versione utilizzata fino al 2021. A questo si aggiunge una maggiore escursione delle sospensioni ed un propulsore V6 biturbo da 3,5 litri modificato derivato dalla Land Cruiser 300.

L’arabo Nasser Al Attiyah, pronto per la 18^ Dakar, ha rilasciato a ‘Motorsport.com’: “Sono molto felice di disputare con il team TOYOTA GAZOO Racing la Dakar 2022. Abbiamo vinto la gara insieme nel 2019, ora abbiamo una nuova vettura in arrivo. Sono eccitato per le nostre prospettive, soprattutto con il nuovo GR DKR Hilux T1+ che sarà sicuramente più veloce e competitivo della macchina precedente”.

Anche Glyn Hall, team principal di Toyota Gazoo Racing, ha voluto esprimere il proprio parere a meno di due mesi dalla Dakar 2021: “Siamo molto lieti di annunciare una squadra che è molto simile a quella dello scorso anno. Con Nasser e Giniel sono i nostri piloti di punta, mentre Henk sta maturando esperienza. Siamo entusiasti di affrontare l’edizione 2022 del Rally Dakar. Il nostro nuovo GR DKR Hilux T1+ sta progredendo bene”.

Foto LM-LPS/DPPI/Florent Gooden