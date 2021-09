Audi inizia la propria preparazione nel deserto in vista della Dakar 2022. La RS Q ha mosso i primi chilometri con lo spagnolo Carlos Sainz, il francese Stéphane Peterhansel e lo svedese Mattias Ekström, i piloti scelti per questa nuova sfida che inizierà nei primi giorni di gennaio come accaduto lo scorso anno. L’Arabia Saudita sarà ancora il teatro della competizione raid più famosa e pericolosa al mondo.

Audi Sport ha completato i vari test nel deserto di Monegros in Spagna nei primi giorni di agosto con delle condizioni estreme. Le temperature hanno sfiorato i 40°C ed hanno messo a dura prova la particolare powertrain della RS Q e-tron.

Sven Quandt, Team Principal di Q Motorsport, ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Come previsto sono sorti alcuni nuovi problemi con le alte temperature. Per questa ragione sono state molte le interruzioni, un limite che deve essere risolto in vista dei prossimi impegni”.

Anche Andreas Roos, responsabile di Audi Sport Racing, ha voluto commentare i primi metri di questo nuovo mezzo: “Successivamente siamo andati apposta in Marocco per testare nelle condizioni più estreme. Componenti come la MGU, per esempio, non sono stati sviluppati per l’uso a temperature ambientali così elevate. C’è ancora molto da fare prima del Rally Dakar e non rimane tanto tempo”.

Foto: LaPresse