Classifica ATP Race, Matteo Berrettini può avvicinare Rublev al 5° posto! Le proiezioni del ranking

Prosegue il cammino di Matteo Berrettini negli US Open 2021. L’azzurro, grazie al sofferto successo contro il bielorusso Ilya Ivashka, ha ottenuto l’accesso agli ottavi di finale del Major americano.

Fiducia in crescendo per Matteo e punti per la classifica che fanno comodo. In particolare, si vuol parlare della Race to Turin, ovvero della graduatoria di rendimento esclusivamente del 2021 che andrà a premiare i migliori otto tennisti, qualificandoli per il Master di fine anno che si disputerà a Torino, per l’appunto.

Il romano, attualmente, è n.6 di questa classifica con 3775 punti all’attivo e ha l’opportunità di guadagnare terreno nei confronti di Casper Rudd (ottavo con 2675) e del polacco Hubert Hurkacz (nono con 2505) già eliminati nello Slam americano. Rafael Nadal non viene preso in considerazione in questo ragionamento dal momento che lo spagnolo (n.7 in questa classifica con 2985 punti) non disputerà più alcun torneo in questo 2021 per i problemi al piede sinistro.

CLASSIFICA ATP RACE AGGIORNATA

1 Novak Djoković SRB 7350*

2 Stefanos Tsitsipas GRE 5470*

3 Daniil Medvedev RUS 4560*

4 Alexander Zverev GER 4375*

5 Andrey Rublev RUS 4030*

6 Matteo Berrettini ITA 3775*

7 Rafael Nadal ESP 2985*

8 Casper Ruud NOR 2675*

9 Hubert Hurkacz POL 2505

10 Jannik Sinner ITA 2255

*qualificati per Torino

E dunque si può guardare anche al quinto posto del russo Andrey Rublev, ko al terzo turno a New York contro Frances Tiafoe. Attualmente sono 255 i punti che separano l’azzurro da Rublev e già con il possibile accesso ai quarti di finale (vittoria contro Oscar Otte) Matteo potrebbe avvicinarsi in maniera considerevole, raggiungendo quota 3955. In caso di qualificazione alle semifinali, ci sarebbe il sorpasso perché il nostro portacolori salirebbe a 4315 punti. Ricordiamo che nei quarti, con ogni probabilità, ci sarebbe l’incrocio con il n.1 del mondo Novak Djokovic contro cui il tennista del Bel Paese non ha mai vinto.

La qualificazione alla Finale, per dovere di precisione, porterebbe in dote 4795 punti e la conquista dello Slam varrebbe 5595 punti. In questo caso, valutando quanto potrebbero fare Daniil Medvedev e Alexander Zverev, le variazioni lo porterebbero subito dopo Djokovic (attuale n.1).

Foto: LaPresse