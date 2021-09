Classifica ATP Jannik Sinner: Auger-Aliassime resta davanti, chiuderà gli US Open in top15

Continua a muoversi, ma in base agli altrui piazzamenti, la classifica di Jannik Sinner: il dato certo è che almeno una posizione la guadagnerà, perché, nonostante la sconfitta dell’altoatesino agli ottavi con il tedesco Alexander Zverev, sono arrivate delle buone nuove dagli altri incontri.

Nonostante i punti guadagnati con gli ottavi, Sinner avrebbe potuto finire il torneo così come l’aveva iniziato, al 16° posto: questa eventualità è stata scongiurata dal successo a suon di vincenti (ben 62) del sudafricano Lloyd Harris sull’americano Reilly Opelka in quattro set. Nei fatti, questo si traduce in un nuovo best ranking per l’azzurro già certo, dato che alla peggio sarà numero 15.

C’era un possibile obiettivo, ed era quello del sorpasso sul canadese Felix Auger-Aliassime. Quest’ultimo, però, dopo un paio d’anni di sostanziale stallo sembra stia (finalmente, è il caso di dirlo) trovando la via che lo può portare verso l’alto. Gli resterà davanti, mentre nella Race è ancora dietro, ma con una vittoria sullo spagnolo Carlos Alcaraz effettuerà questo sorpasso rientrando definitivamente in corsa per la lotta dedicata agli ultimi due posti a disposizione verso Torino.

Harris e Alcaraz sono gli unici, peraltro, con ancora il potenziale teorico per scalzare Sinner dal numero 14 della graduatoria mondiale. Attenzione, però: soltanto uno di loro potrà farlo, perché per entrambi serve la vittoria del torneo, eventualità piuttosto lontana considerando che in giro ci sono ancora quattro delle prime sei teste di serie. Djokovic, Berrettini e Zverev (il prossimo avversario del sudafricano) sono tutti nel lato del sudafricano, Medvedev è in una teorica semifinale con il diciottenne spagnolo, ammesso che questi batta un lanciato Auger-Aliassime. In breve, il numero 2 d’Italia si trova a quota 2895; conquistando il torneo Harris andrebbe a 3398, Alcaraz invece a 3139.

Per quel che riguarda la Race, invece, la cosa peggiore che può capitare a Sinner (2255) è di chiudere 12°, dato che è possibile il sorpasso di due tra Auger-Aliassime, Harris, Alcaraz e l’olandese Botic Van de Zandschulp in linea teorica (il canadese, come abbiamo visto, può farcela già con la semifinale, agli altri serve il primo Slam in carriera).

Foto: LaPresse