Ciclismo su pista, Filippo Ganna si prepara a Montichiari in vista dei Mondiali 2021 di Roubaix

E dopo aver riconquistato il mondo su strada nella prova contro il tempo in Belgio, è il momento della sfida sulla pista di Roubaix dal 20 al 24 ottobre. Filippo Ganna è pronto per una nuova gara, andando a caccia della quinta maglia iridata nell’inseguimento individuale. Sul mitico velodromo Pippo cercherà non solo di confermarsi il miglior di tutti, ma anche di migliorare il primato del mondo dell’americano Ashton Lambie, il suo più accreditato avversario in vista di quel che sarà.

Lo statunitense, come è noto agli appassionati, sfruttando la quota di Aguascalientes (Messico) è diventato il primo a infrangere la barriera dei 4′ nella prova dell’inseguimento, siglando il crono di 3’59″93. Non sarà un’impresa facile sia confermarsi oro mondiale che riprendersi il primato.

Ganna, dunque, affinerà la sua condizione al velodromo di Montichiari. Il commissario tecnico Marco Villa, infatti, su approvazione del team manager delle squadre nazionali Roberto Amadio, ha radunato al velodromo bresciano dodici corridori per un allenamento dal 27 settembre al 1 ottobre. Oltre al campione del mondo a cronometro, ci sono anche i cinque che saranno impegnati nella tre giorni di Aigle: Davide Boscaro, Matteo Donegà, Manlio Moro, Mattia Pinazzi e Davide Plebani. Il gruppo è stato poi completato da Liam Bertazzo, Matteo Bianchi, Francesco Lamon, Jonathan Milan, Stefano Moro e Michele Scartezzini.

In questo programma di avvicinamento alla rassegna iridata, vedremo il campione nostrano cimentarsi nella Chrono des Nations, prevista a Les Herbiers, in Francia, il 17 ottobre. Da sottolineare che mai nessun italiano si sia imposto in questa corsa. Nel 2021 in cui tutto gira per il verso giusto in casa Italia, non ci sarebbe da stupirsi se anche ciò dovesse cambiare.

Foto: LaPresse