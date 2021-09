L’Italia ha vinto il Team Relay degli Europei di ciclismo iniziati oggi a Trento. Filippo Ganna, Alessandro De Marchi, Matteo Sobrero, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini ed Elena Cecchini hanno dominato la prova con il tempo totale di 51’59”, precedendo la Germania di 21″ e l’Olanda di 26″.

Un successo che è stato ipotecato grazie alla sontuosa prestazione della frazione maschile, quando in particolare Ganna e Sobrero hanno mantenuto un ritmo inavvicinabile per la concorrenza, consegnando alle ragazze un vantaggio di 27″ sulle più immediate inseguitrici che hanno saputo amministrare senza eccessivi patemi.

“Le sensazioni sono buone in vista di domani (quando è in programma la cronometro individuale, ndr). Speriamo di raccogliere tutto il possibile. Siamo contentissimi per questo oro“, le dichiarazioni di Filippo Ganna.

ORDINE D’ARRIVO E RISULTATO TEAM RELAY EUROPEI CICLISMO

1 ITALY 00:51:59.01 51.71

11 SOBRERO Matteo M 10009976836 00:24:10.59

12 GANNA Filippo M 10009164056 00:24:10.64

13 DE MARCHI Alessandro M 10003094280 00:26:42.01

14 CECCHINI Elena F 10006881122 00:27:45.03

15 CAVALLI Marta F 10011143260 00:27:44.77

16 LONGO BORGHINI Elisa F 10007614985 00:27:44.54

2 GERMANY 00:52:20.08 00:00:21 51.36

1 HEIDEMANN Miguel M 10015766221 00:24:37.16

2 WOLF Justin M 10007754324 00:25:23.06

3 WALSCHEID Maximilian Richard M 10045463375 00:24:37.00

4 LECHNER Corinna F 10008681581 00:27:38.59

5 KRÖGER Mieke F 10007520110 00:27:59.62

6 ERATH Tanja F 10054395762 00:27:38.88

3 NETHERLANDS 00:52:25.28 00:00:27 51.28

41 BOUWMAN Koen M 10008653996 00:26:03.61

42 VAN EMDEN Jos M 10004519978 00:24:37.49

43 MOLLEMA Bauke M 10005513119 00:24:37.27

44 MACKAIJ Floortje F 10008684312 00:27:44.20

45 PIETERS Amy F 10004779252 00:27:44.22

46 VOLLERING Demi F 10015146633 00:27:45.52

4 FRANCE 00:53:27.52 00:01:29 50.28

21 ARMIRAIL Bruno M 10009162642 00:24:43.96

22 THOMAS Benjamin M 10009104341 00:24:43.87

23 GOUGEARD Alexis M 10007743109 00:25:57.72

24 DUVAL Eugénie F 10007742705 00:29:12.80

25 DEMAY Coralie F 10007773825 00:28:39.93

26 VERHULST Gladys F 10014189262 00:28:39.66

5 AUSTRIA 00:55:23.13 00:03:25 48.53

71 SCHMIDBAUER Maximilian M 10035022539 00:26:40.65

72 RITZINGER Felix M 10008820011 00:26:04.37

73 GALL Felix M 10015092574 00:26:04.51

74 RIJKES Sarah F 10007217083 00:29:14.62

75 SCHWEINBERGER Kathrin F 10009862254 00:29:19.81

76 SCHWEINBERGER Christina F 10009862355 00:29:14.85

6 RUSSIAN FEDERATION 00:55:33.88 00:03:35 48.38

61 RIKUNOV Petr M 10010201350 00:25:55.91

62 OVECHKIN Artem M 10005953861 00:26:44.92

63 KOCHETKOV Pavel M 10003223414 00:25:55.80

64 DRONOVA Tamara F 10007272253 00:29:34.13

65 ANTOSHINA Tatiana F 10004705389 00:29:34.27

66 SYRADOEVA Margarita F 10008696537 00:29:49.23

7 UKRAINE 00:55:34.01 00:03:35 48.37

31 NIKULIN Daniil M 10015328307 00:28:06.22

32 KONONENKO Mykhaylo M 10004599396 00:26:45.27

33 HOLOVASH Oleksandr M 10090372355 00:26:45.42

34 KONONENKO Valeriya F 10003836534 00:28:45.07

35 SOLOVEI Ganna F 10006645995 00:28:44.53

36 SHEKEL Olga F 10008694921 00:28:58.22

8 POLAND 00:55:51.69 00:03:53 48.12

51 BIENIEK Damian M 10053443748 00:26:50.64

52 SLAWEK Damian M 10009424744 00:26:49.52

53 PAPIERSKI Damian M 10015328408 00:26:49.74

54 PRZEZAK Dorota F 10015833515 00:29:22.81

55 PASTUSZEK Paulina F 10055098913 00:28:58.04

56 LORKOWSKA Patrycja F 10009882967 00:28:58.47

Foto: LivePhotoSport