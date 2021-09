Ciclismo, Paralimpiadi Tokyo: Cecchetto, Mazzone e Colombari imprendibili nel team relay! Anobile 4° tra i C1-3

È una medaglia d’oro imperiale quella conquistata dagli azzurri del paraciclismo Paolo Cecchetto, Luca Mazzone e Diego Colombari, che hanno letteralmente dominato la staffetta olimpica conquistando il gradino più alto del podio. Una prova di spessore per l’Italia, che si è riconfermata padrona indiscussa di questa disciplina bissando il medesimo successo ottenuto cinque anni fa a Rio con lo stesso Mazzone, Alex Zanardi e Vittorio Podestà.

Il trio azzurro con il milanese Cecchetto, il barese Mazzone e il torinese Colombari ha dominato la prova odierna portandosi al comando già al termine del primo round grazie ad una prova magistrale di Colombari. Gli italiani hanno poi conservato la leadership della prova andata in scena al Fuji International Speedway avanzando tornata dopo tornata, senza mai farsi avvicinare dagli avversari. La prova olimpica si è dunque conclusa con un tempo di 52:32 che ha garantito a Cecchetto, Mazzone e Colombari la medaglia d’oro di Tokyo 2020 con 31″ di vantaggio rispetto ad una Francia in gran crescita nell’ultimo round, e di 39″ sugli Stati Uniti.

Poco tempo prima, si è spento sul più bello il sogno di medaglia tra i C1-3 per il milanese Fabio Anobile, che ha sfiorato la riconferma del bronzo paralimpico di Rio 2016 su un percorso reso ancor più insidioso dalle condizioni climatiche. Difatti, il ventisettenne azzurro, campione del mondo in carica, ha perso la volata valevole per il terzo posto contro il francese Alexandre Leaute, chiudendo la prova in quarta posizione con un tempo di 2:11:06. Oro al britannico Benjamin Watson, seguito dal connazionale Finlay Graham.

Doppietta mancata invece per l’anconetano Giorgio Farroni, che dopo l’argento raccolto nella cronometro, nella prova in linea odierna dei T1-2, si è dovuto fermare in settima posizione con un tempo di 55’48”. La medaglia d’oro è andata al cinese Chen (51’07”), argento per il belga Celen (52’15”) e bronzo per il colombiano Betancourt (52’41”).

