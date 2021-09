Niente doppietta per Stefan Kueng. Il corridore svizzero non è riuscito a fare il doppio colpo nella prova a cronometro valida per i Campionati Mondiali di Ciclismo iniziati quest’oggi nelle Fiandre; dopo aver innalzato le sue quotazioni grazie alla gran prova agli Europei, in cui era riuscito a battere Filippo Ganna, l’uomo della Groupama-FDJ si è dovuto accontentare del quinto posto, a 1’07” di margine dall’azzurro.

Una prova in cui non è riuscito a dare quel qualcosa in più come era riuscito a fare negli ultimi chilometri a Trento: nella prova continentale era riuscito a fare la differenza nel tratto fra il secondo intertempo ed il finale, mentre questa volta lo svizzero non è riuscito a cambiare marcia.

“Sento un po’ di frustrazione per come è andata quest’oggi. Avevo altri obiettivi, ma i miei avversari hanno corso meglio di me” debutta Stefan Kueng ai microfoni di Eurosport, facendo trasparire tutta la delusione per non essersi ripetuto dopo la grande prova di inizio settembre.

Il corridore svizzero non sa spiegarsi il motivo per cui non sia riuscito ad esprimersi al meglio delle sue possibilità: “Non so cosa mi sia mancato, mi sentivo bene. Avevo l’impressione di essere veloce ma ho iniziato a perdere tempo, non so esattamente cosa sia accaduto. Ho provato a finire in crescendo, ma non sono riuscito a cambiare marcia“.

Foto: Photo LiveMedia/Luca Tedeschi