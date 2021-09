Matteo Trentin si appresta a vivere un Mondiale da protagonista. Gli azzurri arrivano alla prova in linea con il ruolo di outsider e in tal senso il 32enne nativo di Borgo Valsugana potrebbe essere determinante sia per un’azione in prima persona che per sostenere Sonny Colbrelli.

Nella conferenza stampa della vigilia Trentin ha spiegato quali saranno gli obiettivi degli azzurri: “Alla fine, la tattica di tutti sarà cercare di evitare di portarsi Van Aert in un finale allo sprint. Quello che Van Aert ha fatto vedere nelle ultime tre settimane è impressionante. Ed è stato impressionante anche prima a dire il vero. Ha battuto tutti: scalatori, velocisti, cronoman. È ovvio che sia il favorito numero uno, in qualsiasi tipo di scenario devi giocartela con lui per vincere il Mondiale, non si può non considerarlo”.

Non solo Belgio, però, secondo Trentin ci sono altre nazionali da tenere in considerazione: “La Danimarca è una delle squadre più forti. Hanno Magnus Cort che è molto veloce, ma a differenza nostra o del Belgio, forse non hanno un corridore per uno sprint di gruppo come può essere un Van Aert o un Sonny o un Nizzolo. Vuol dire che sono un team che proverà a creare caos e potrebbe essere un nostro alleato”.

L’azzurro, in chiusura, parla di quello che potrebbe essere il capitano della nostra nazionale: “Con Colbrelli siamo stati in stanza insieme a Glasgow e Yorkshire 2019 e poi a Trento per gli Europei la scorsa settimana, speriamo porti ancora fortuna”.

Foto: LiveMedia/Luca Tedeschi