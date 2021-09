La Gran Bretagna spera di essere protagonista nella prova in linea maschile dei Mondiali 2021 di ciclismo, in programma domenica 26 settembre nelle Fiandre. Il capitano sarà Tom Pidcock, 22enne stella del ciclocross e quest’anno secondo alla Amstel Gold Race dopo la vittoria alla Freccia del Brabante. L’alfiere della Ineos Grenadiers sarà supportato dal compagno di squadra e suo coetaneo Ethan Hayter, secondo al Tour of Britain e vincitore del GIro di Norvegia nelle ultime settimane.

Nel gruppo ci sarà anche Mark Cavendish, quest’anno tornato a risplendere con i successi in serie al Tour de France e il record di Eddy Merckx eguagliato. Il percorso non sembra comunque essere adatto al velocista, il quale dovrà lavorare per i compagni più quotati insieme alla giovane promessa Jake Stewart e a Luke Rowe, Ben Swift, Connor Swift, Fred Wright. A disputare la cronometro individuale del 19 settembre sarà Dan Bigham, insieme a Ethan Hayter.

CONVOCATI GRAN BRETAGNA MONDIALI CICLISMO

Tom Pidcock

Ethan Hayter (anche cronometro)

Mark Cavendish

Jake Stewart

Luke Rowe

Ben Swift

Connor Swift

Fred Wright

Dan Bigham (solo cronometro)

Foto: Lapresse