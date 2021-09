Mathieu van der Poel è tornato in gara dopo un mese e mezzo e ha subito fatto centro. L’olandese ha infatti vinto l’Antwerp Port Epic 2021, corsa di un giorno a cui il capitano della Alpecin-Fenix ha preso parte per testare la propria condizione fisica dopo la caduta occorsa nella prova di mountain bike alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 26enne è riuscito a imporsi sul traguardo di Anversa, sconfiggendo in uno sprint a due il connazionale Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), unico a resistere alle sue micidiali accelerazioni sul pavé.

Il vincitore del Giro delle Fiandre 2020 e della Amstel Gold Race 2019 ha dimostrato di essere comunque in forma e ha tratto segnali confortanti in vista delle prossime gare, rincuorandosi dopo la caduta dei Giochi. Si tratta della sua ottava vittoria stagionale (spiccano le Strade Bianche e la seconda tappa del Tour de France, quando poi indossò la maglia gialla per la prima settimana). A completare il podio di giornata è stato il belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix), che ha regolato in volata l’olandese Danny van Poppel e il norvegese Rasmus Tiller.

Foto: Lapresse