Alla fine è arrivata anche l’ufficialità: uno dei corridori più attesi per la prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo su strada in Belgio ha scelto di prendere parte alla gara, nonostante una condizione tutt’altro che vicina alla perfezione. Mathieu van der Poel non poteva rinunciare ad un percorso perfetto per le sue caratteristiche: sulle strade fiamminghe ci sarà anche lui, in maglia olandese, ad infiammare il pubblico.

Il commento del ct dei Paesi Bassi Koos Moerenhout riportato da Tuttobiciweb: “Avrà sicuramente un ruolo importante e non gareggerà per occupare un posto: Mathieu sarebbe il primo a non partire se non vedesse delle opportunità concrete. È uno che ci prova sempre e vuole sempre vincere. Ma questa non è una garanzia ed è anche possibile che domenica non sia all’altezza, a causa dei problemi che ha avuto, non è certamente uno dei migliori favoriti”.

Sulle prestazioni recenti: “Ad Anversa ha fatto una buona gara, ma lunedì e martedì è stato un po’ meno forte a causa dei problemi alla schiena. Certamente questo è un Mondiale che non può lasciarsi sfuggire anche se la condizione non è ottimale”.

A parlare anche Christophe Roodhooft, general manager dell’Alpecin Fenix: “Questo Mondiale per Mathieu è molto importante perché si corre nella sua seconda patria e sarà una corsa molto bella e adatta a corridori come lui. Imola lo scorso anno è stata un’occasione mancata per lui e adesso ha modo di rimediare. Vincere un Mondiale non è facile e possono volerci anche 3 o 5 anni prima di trovare quella corsa che ti calza a pennello e questa corsa è perfetta per lui”.

Foto: Lapresse