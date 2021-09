Ciclismo, gli avversari di Filippo Ganna nella cronometro dei Mondiali. Evenepoel, Van Aert e Kung i più temibili

Domenica si aprirà la settimana iridata 2021 di ciclismo su strada con la prova a cronometro riservata agli uomini Elite. Filippo Ganna, che è il campione del mondo uscente della disciplina, si presenterà al via della manifestazione da favorito principale, ma la concorrenza per la maglia con l’effige dell’arcobaleno non manca e confermarsi non sarà per nulla semplice.

Innanzitutto, il primo rivale di Pippo sarà quel Wout Van Aert che l’anno scorso, nella crono iridata, fu secondo e che in giornata non ha davvero nulla da invidiare a nessuno in questa disciplina. E’ particolarmente quotato, inoltre, anche il campione d’Europa Stefan Kung. In questo 2021 abbiamo visto che l’elvetico ha qualche cavallo in meno rispetto a Ganna, ma ha delle caratteristiche che gli permettono di colmare il gap con il verbanese sui lunghi chilometraggi.

Van Aert e Kung sembrano gli unici capaci di poter battere Ganna, ma non va sottovalutato neanche l’altro padrone di casa, Remco Evenepoel, il quale, domenica, può sorprendere. Evenepoel, infatti, sta realmente ritrovando il colpo di pedale dei giorni migliori solo ora. Su un tracciato di 45 chilometri, che esalta sicuramente un atleta dotato di ottime qualità per quanto concerne il fondo, Evenepoel potrebbe tranquillamente sfornare la sua miglior prova contro il tempo del 2021.

Qualche piccola chance di fare il colpaccio, infine, la diamo anche all’altro elvetico, Stefan Bissegger, e al vincitore del Tour de France Tadej Pogacar, il quale farà la cronometro per la Slovenia al posto del campione olimpico di disciplina Primoz Roglic. Oltre alla concorrenza, ad ogni modo, il grande problema di Ganna sarà la lunghezza della cronometro. Nell’ultimo biennio, infatti, abbiamo notato come il piemontese sia un alieno nelle prove più brevi, ma, allo stesso tempo, sia battibile quando si superano i 30 chilometri.

