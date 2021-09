Ciclismo, Giro della Lunigiana 2021: il contingente azzurro sfida il promettente transalpino Lenny Martinez nella gara principe della categoria juniores

Domani inizia il Giro della Lunigiana 2021, la gara a tappe più prestigiosa d’Italia tra quelle riservate alla categoria juniores. Il percorso si comporrà di cinque tappe e si partirà subito con una frazione impegnativa, vale a dire la Fiumaretta-La Spezia, la quale prevede ben quattro GPM. Dopodomani, invece, sono in menù due semitappe, ovvero la Lerici-Marinella di Sarzana, il cui tracciato è totalmente pianeggiante, e l’Amelia-Fosdinovo, che invece termina in vetta a una delle ascese iconiche del Lunigiana.

La gara, infine, si concluderà con due frazioni tortuose, la Fivizzano-Fivizzano del 4 di settembre e la Massa-Casano di Ortonovo del dì seguente. Stante il fatto che, quest’anno, la gara si trova compressa, in calendario, tra Corse della Pace ed Europei, il contingente straniero sarà meno qualificato rispetto al solito. Ad ogni modo, al via troviamo un corridore del calibro del transalpino Lenny Martinez, il quale, durante quest’annata, è giunto terzo alla prestigiosa Valromey Juniors, manifestazione in cui ha anche vinto una tappa d’alta montagna.



Per quanto concerne gli stranieri, inoltre, l’altro big presente al via del Lunigiana è un ragazzo slovacco che, però, si sta formando qua in Italia: Martin Svrcek. Il corridore del Team Franco Ballerini Due C, in questo 2021, ha già vinto quindici gare e potenzialmente può essere competitivo in ogni tappa. Svrcek, infatti, è un atleta completo capace di farsi valere su quasi tutti i terreni.

Tra gli azzurri i nomi di riferimento saranno Alessandro Pinarello (Veneto), quest’anno vincitore del Giro del Friuli, Ludovico Crescioli (Lunigiana), dominatore della Collegno-Sestriere, Manuel Oioli (Piemonte), un ragazzo dotato di buone qualità sia in salita che sul passo, e Pietro Mattio, quarto classificato della prestigiosa e durissima Classique des Alpes Juniors. Per quanto concerne i velocisti, invece, il faro sarà Alberto Bruttomesso (Veneto), uno sprinter che ha già vinto sei gare in questo 2021.

Foto: Lapresse