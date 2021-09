Ciclismo, Paralimpiadi Tokyo: quarto posto per Fabio Anobile nella prova su strada C1-3, dominio britannico

Pioggia e condizioni davvero al limite quelle affrontate dagli atleti delle gare in linea di ciclismo, classe C4-5 per le donne e C1-3 per gli uomini, valide per le Paralimpiadi di Tokyo. Il percorso nipponico, estremamente impegnativo, è stato reso ancor più insidioso dal perturbazione menzionata e per i colori azzurri c’è un po’ d’amarezza.

Il riferimento è a Fabio Anobile, campione del mondo in carica a Cascais (Portogallo) quest’anno e bronzo olimpico a Rio de Janeiro, giunto quarto al traguardo e beffato in volata dal francese Alexandre Leaute. Una gara in cui la Gran Bretagna ha dominato la scena, potendosi permettere la presenza di ben tre corridori nel gruppo dei leader di giornata.

E così è stato Benjamin Watson, già oro in questa sede nella prova a cronometro, a concedere il bis in un arrivo in solitaria. Watson ha preceduto di 1’20” il connazionale Finlay Graham, mentre il transalpino Leaute ha tagliato il traguardo con 6’43” di ritardo.

Stessa storia, stesso mare nella prova femminile dove la britannica Sarah Storey è entrata nella storia vincendo il 17° titolo paralimpico, dando un saggio delle sue qualità. Storey si è imposta con 7″ di margine sulla connazionale Crystal Lane-Wright, mentre la Francia ha ottenuto un altro bronzo con Marie Patouillet distanziata di 1’58”. Non c’erano azzurre in questa gara.

Foto: LaPresse