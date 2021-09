Ciclismo, Davide Cassani annuncia gli azzurri al via del Giro della Toscana e della Coppa Sabatini

Il conto alla rovescia procede assai velocemente e i Mondiali di ciclismo, di scena in Belgio dal 18 al 26 settembre, si avvicinano sempre di più. Ci si chiede chi potranno essere i successi di Julian Alaphilippe nella prova uomini in linea e di Filippo Ganna nella prova a cronometro maschile. Saranno le città di Knokke-Heist e Bruges ad ospitare le cronometro, mentre le prove in linea si svolgeranno tra Anversa e Leuven e riserveranno ai corridori il pavé e i muri in una riproposizione del Giro delle Fiandre in chiave iridata davvero speciale.

Serviranno, quindi, grandi gambe e lucidità per affrontare un percorso impegnativo. Il CT Davide Cassani, dopo aver festeggiato i grandi risultati agli Europei di Trento, guarda alla rassegna iridata con ambizione. Per testare le gambe dei ciclisti, vi saranno alcune corse di avvicinamento in ambito italiano che sicuramente faranno comodo.

Il riferimento ad esempio è al Giro della Toscana e alla Coppa Sabatini in programma il 15-16 settembre. Al primo evento saranno al via Marco Frigo, Alessio Nieri, Andrea Piccolo, Alessandro De Marchi, Alessandro Fedeli, Matteo Carboni e Michael Belleri, con Tommaso Nencini come riserva. Nel giorno successivo, oltre a De Marchi, Fedeli e Frigo, saranno sui pedali Kristian Sbaragli, Marco Tizza, Filippo Baroncini e Michele Gazzoli, con Martin Marcellusi in qualità di riserva.

Cassani vorrà tenere sottocchio tutti per scorgere quelle sfumature che possono fare la differenza.

Foto: LaPresse