Ciclismo: Dave Brailsford lascia la gestione della Ineos Grenadiers

Dave Brailsford si prepara a rinunciare alla gestione della Ineos Grenadiers per una nuova mansione all’interno della Ineos Sport. Rod Ellingworth dovrebbe sostituirlo nel ruolo di team manager stando a quanto riporta ‘Cyclingnews’.

Il dirigente inglese ha rivelato a luglio di aver superato il cancro ed è stato molto chiaro sul suo futuro. Brailsford ha recentemente rilasciato alla stampa: “Se avrò ulteriori problemi di salute, non sarò in grado di continuare. Non cambierò questa decisione”.

Il britannico ha continuato dicendo: “Sto cercando di badare a me stesso, ma sono qui per aiutare le altre persone. Se arriva il momento in cui ti stai concentrando su altro ritengo che sia giusto lasciare spazio a delle nuove figure”.

Sembra quindi chiaro il futuro per Rod Ellingworth che si appresta a prendere il controllo della formazione ciclistica. Il manager è cresciuto negli ultimi anni all’interno del Team Sky prima di un’esperienza con la Bahrain McLaren.

Foto: LaPresse