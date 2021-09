Ciclismo, Alejandro Valverde continuerà a correre anche nel 2022

La carriera di Alejandro Valverde non terminerà a fine 2021. Il veterano murciano, d’altronde, non poteva certo concludere la sua epopea dopo l’infortunio che lo ha costretto al ritiro dalla Vuelta. Come ha confermato lo stesso Embatido, poche ore fa, a Eurosport_ES, anche nel 2022 la Movistar avrà il suo leader maximo in gruppo.

Non c’è da stupirsi, in fondo, dato che, al netto dei suoi quasi quarantadue anni, Valverde resta un corridore altamente competitivo anche nei palcoscenici più importanti. Pochi mesi fa, il murciano è arrivato quarto alla Liegi-Bastogne-Liegi e terzo alla Freccia Vallone.

Valverde, però, punta a rientrare già sul finire di questa stagione. Il Murciano, infatti, ha in programma di partecipare al Giro di Sicilia e, successivamente, alle gare in linea autunnali che si svolgono qua in Italia. Il mirino, ovviamente, è puntato su Giro di Lombardia.

El Embatido, dal 2013 a oggi, è arrivato secondo in tre edizioni della Classica delle Foglie Morte. Valverde, tuttavia, non ha ancora mai vinto la più prestigiosa tra le gare in linea che si svolgono nella parte conclusiva della stagione. Chissà, dunque, che il nuovo percorso che verrà presentato quest’anno non possa favorirlo.

Foto: Lapresse