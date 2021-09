Equitazione, Global Champions League Roma II 2021: i Valkenswaard United vincono e fuggono in classifica

Nella seconda ed ultima prova della tappa di Roma II, in corso al Circo Massimo, la tredicesima della Global Champions League 2021 di equitazione, si registrano dieci netti nel tempo: lo svedese Peder Fredricson su H&M All In è autore della miglior prestazione di giornata in 69.51, davanti al connazionale Henrik von Eckermann su King Edward, secondo in 70.34, ed all’irlandese Shane Breen su Z7 Ipswich, terzo in 72.54.

Oggi erano in gara cinque binomi italiani, tutti iscritti a titolo individuale: 22° Emanuele Gaudiano su Crack Balou con 4 penalità in 73.70, 24° Alberto Zorzi su Clarina con 4 penalità in 74.42, 26ma Francesca Ciriesi su Cape Coral con 4 penalità in 74.85, 30° Giacomo Casadei su Ballantine di Villagana con 5 penalità in 77.07, 35ma Giulia Martinengo Marquet su Elzas con 8 penalità in 71.45.

Nella classifica a squadre vincono i Valkenswaard United, con la formazione composta da Peder Fredricson e Edwina Tops-Alexander, unica compagine con 4 penalità, davanti agli Scandinavian Vikings, oggi con Henrik von Eckermann ed Evelina Tovek, secondi con 8 penalità in 143.25, mentre in terza posizione si classificano, con 8 penalità in 144.47, i New York Empire di Denis Lynch e Shane Breen.

Nella classifica generale dopo tredici tappe delle quindici in calendario rafforzano il primato i Valkenswaard United con 277 punti, mentre si trovano al secondo posto gli Shanghai Swans, a quota 256, davanti ai Paris Panthers, terzi con 253.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli