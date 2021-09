Nell’anno dei Giochi Olimpici si terranno, da giovedì 16 a domenica 19 settembre, anche i Mondiali di canoa velocità: a Copenaghen, in Danimarca, nella canoa, dopo due giorni dedicati alle batterie, i titoli si inizieranno ad assegnare sabato 18, con le finali spalmate su due giorni. Nella paracanoa finali da giovedì 16 a sabato 18.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Andrea Schera si cimenterà nella specialità olimpica del K1 1000, ma sarà in gara anche nel K1 5000 e nella specialità olimpica del K2 500 (dove risulta ancora iscritto con Samuele Burgo, il quale però non compare nell’ultimo elenco degli azzurri convocati), mentre Tommaso Freschi sarà in gara nel K1 500.

Andrea Domenico Di Liberto sarà al via nel K1 200, infine Flavio Spurio è iscritto nel K2 200 misto con Irene Bellan, la quale si cimenterà anche nel K2 200 con Francesca Genzo, a sua volta in gara anche nel K1 200 (dove è stata settima ai Giochi). Agata Fantini, invece, sarà al via nel K1 1000, nella specialità olimpica del K1 500, e nel K1 5000.

Nicolae Craciun e Daniele Santini saranno in gara nella specialità olimpica del C2 500, mentre Carlo Tacchini è iscritto nella specialità olimpica del C1 1000, nel C1 500 e nel C1 5000. Gabriele Casadei e Mykola Vykhodtsev, infine, saranno al via nel C2 1000.

Federico Mancarella, di bronzo alle Paralimpiadi, sarà in gara nel KL2 200, mentre Kwadzo Klokpah, 11° a Tokyo, è iscritto nel KL3 200. Eleonora De Paolis, quarta ai Giochi, sarà al via nel KL1 200, mentre Amanda Embriaco è iscritta nel KL3 200.

Mirko Nicoli prenderà parte alla gara del VL3 200, mentre Marius Bogdan Ciustea sarà al via nel VL2 200, infine Alessio Bedin è iscritto alla specialità non paralimpica del VL1 200. Veronica Silvia Biglia, eliminata in semifinale alle Paralimpiadi, sarà al via nel VL2 200.

SPECIALITA’ OLIMPICHE CANOA VELOCITA’: DA RIO 2016 A PARIGI 2024

Rio 2016 200m 500m 1000m Uomini K1, K2, C1 – K1, K2, K4, C1, C2 Donne K1 K1, K2, K4 – Tokyo 2020 200m 500m 1000m Uomini K1 K4 K1, K2, C1, C2 Donne K1, C1 K1, K2, K4, C2 – Parigi 2024 200m 500m 1000m Uomini – K2, K4, C2 K1, C1 Donne C1 K1, K2, K4, C2 –

Foto: LaPresse