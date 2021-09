Calendario Serie A basket, orari partite 26 settembre: programma, canali tv, streaming

Tutto pronto per la prima giornata di Serie A di basket. Ha preso il via ieri, con l’anticipo tra GeVi Napoli e Olimpia Milano, la regular season del massimo campionato italiano della palla a spicchi. Il primo turno di campionato si completerà nella giornata di oggi 26 settembre, con tutte le partite rimanenti previste nel tardo pomeriggio e in serata (inizi dei match dalle 17:00 fino alle 20:45).

Ad aprire il programma odierno sarà, alle ore 17:00, Allianz Pallacanestro Trieste – Happy Casa Brindisi. A seguire, alle ore 17:15, andrà di scena all’Enerxenia Arena di Varese il derby lombardo tra l’Openjobmetis Varese e la Germani Brescia. Alle ore 18:00 si sfideranno al PalaSerradimigni di Sassari la Dinamo e la Carpegna Prosciutto Pesaro; quindici minuti dopo, al PalaDozza di Bologna, la Fortitudo scenderà in campo per il derby emiliano contro l’UNAHotels Reggio Emilia (entrambe le compagini si sono già sfidate nella fase a gironi della Supercoppa Italiana – bilancio favorevole ai reggiani di Attilio Caja, con due vittorie in altrettanti confronti).

In serata, alle ore 19:00, debutta nella massima serie la Bertram Derthona Tortona. I neopromossi dalla A2 della scorsa stagione (insieme a Napoli) ospiteranno nel PalaFerraris di Casale Monferrato la NutriBullet Treviso. Un’ora più tardi, alle 20:00, l’Umana Reyer Venezia sfiderà la Vanoli Cremona in uno dei match sicuramente di maggiore interesse di questa prima giornata (veneziani che hanno disputato la Final Eight di Supercoppa Italiana, fermati in semifinale dai futuri vincitori della Virtus Bologna per 72-71). Il posticipo delle 20:45, invece, vedrà sfidarsi la Dolomiti Energia Trentino (ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo aver concluso la fase a gironi di Supercoppa senza trovare la via del successo) e i Campioni d’Italia in carica della Virtus Bologna. Coach Scariolo vuole iniziare il campionato nel migliore dei modi, dopo aver conquistato la Supercoppa pochi giorni fa.

La diretta TV è prevista su Eurosport 2 HD di un match (Openjobmetis Varese – Germani Brescia), mentre su RaiSport andrà in onda il posticipo delle 20:45 tra Trento e Virtus Bologna. La diretta streaming sarà garantita da Eurosport Player, Discovery+, DAZN (per il match visibile su Eurosport 2 HD) e RaiPlay (per il posticipo in diretta sul canale 58 del Digitale Terrestre). OA Sport, infine, fornirà la diretta LIVE scritta di alcuni dei match principali (Sassari – Pesaro, Fortitudo Bologna – Reggio Emilia e Trento – Virtus Bologna), per non farvi perdere nemmeno un’azione di questa prima giornata di Serie A di basket!

SERIE A BASKET, PRIMA GIORNATA DI REGULAR SEASON: IL PROGRAMMA DI OGGI 26 SETTEMBRE

Ore 17:00 Allianz Pallacanestro Trieste – Happy Casa Brindisi

Ore 17:15 Openjobmetis Varese – Germani Brescia

Ore 18:00 Banco di Sardegna Sassari – Carpegna Prosciutto Pesaro

Ore 18:15 Fortitudo Bologna – Unahotels Reggio Emilia

Ore 19:00 Bertram Derthona Tortona – Nutribullet Treviso Basket

Ore 20:00 Umana Reyer Venezia – Vanoli Basket Cremona

Ore 20:45 Dolomiti Energia Trentino – Virtus Segafredo Bologna

SERIE A BASKET, PRIMA GIORNATA DI REGULAR SEASON: DOVE SEGUIRE I MATCH

DIRETTA TV: Eurosport 2 HD (per il match Varese-Brescia), RaiSport (posticipo Trento-Virtus Bologna)

DIRETTA STREAMING: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA: OA Sport

Credit: Ciamillo