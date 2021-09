Calcio, Serie A 2021-2022: il Napoli batte in rimonta la Juventus, Atalanta ko contro la Fiorentina

Tre gli anticipi della terza giornata di Serie A 2021-2022 andati in scena quest’oggi e i risultati di un certo rilievo non sono mancati. Alle ore 15.00 Empoli e Venezia si sono affrontate al “Castellani” e a sorpresa sono stati i lagunari a spuntarla 2-1. Le reti di Henry e di Okereke hanno regalato i tre punti agli ospiti. Inutile la realizzazione su rigore di Bajrami negli ultimi minuti. Veneti che quindi ottengono la prima vittoria in questo campionato, raggiungendo a quota 3 punti proprio i toscani.

Alle ore 18.00 luci della ribalta per la sfida del Diego Armando Maradona tra Napoli e Juventus. La Vecchia Signora aveva iniziato bene la sfida, andando in vantaggio con Alvaro Morata. Nella ripresa, però, i partenopei hanno rimontato. Altro errore di Szczesny, ricordando Udine, e Politano è stato abile a sfruttare una palla persa dal portiere polacco per realizzare. Il Napoli ha poi trovato il gol vittoria con la collaborazione del nuovo entrato Kean: l’attaccante della Nazionale, inspiegabilmente, ha schiacciato di testa verso la sua porta su un calcio d’angolo battuto dagli avversari, Szczesny ha smanacciato e Koulibaly ribadito in rete con un destro ravvicinato. Il 2-1 ha fatto calare il sipario e per il Napoli di Luciano Spalletti si è materializzata la terza vittoria in altrettanti match, mentre per la Juve è la seconda sconfitta di questo campionato, con un solo punto all’attivo.

Ko sorprendente anche dell’Atalanta al Gewiss Stadium contro la Fiorentina 2-1. La compagine viola si è imposta grazie a una doppietta di Vlahovic (primo gol su rigore). La marcatura di Zapata nella ripresa ha riaperto i giochi, ma gli uomini di Gasperini non sono riusciti a evitare la capitolazione. Toscani, dunque, con sei punti, mentre la Dea è a quota 4 in graduatoria.

Foto: LaPresse