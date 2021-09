Calcio, Serie A 2021-2022: il Milan di Ibrahimovic batte la Lazio, Inter fermata nel 3° turno

In attesa del posticipo del lunedì sera tra Bologna e Verona, il terzo turno del campionato di calcio di Serie A 2021-2022 ha emesso i propri verdetti.

L’Inter di Simone Inzaghi frena a Genova: i nerazzurri hanno pareggiato 2-2 a Marassi contro la Sampdoria. La Beneamata, per due volte in vantaggio con Dimarco e Lautaro Martinez, si è fatta raggiungere prima con Yoshida e poi con Augello. Un pari che rallenta la marcia della compagine meneghina, se si guarda a quanto fatto dai cugini del Milan.

I rossoneri si sono imposti a San Siro contro la Lazio per 2-0: le reti di Leao e di un Zlatan Ibrahimovic tornato a pieno regime hanno affossato i biancocelesti di Maurizio Sarri, espulso nelle battute finale per condotta antisportiva. Terza vittoria in altrettanti incontri per i ragazzi di Stefano Pioli che hanno dato un forte segnale di vitalità.

Netta affermazione del Torino tra le mura amiche contro la Salernitana: un poker firmato da Sanabria, Bremer, Pobega e da Lukic. Primo successo in campionato per i granata, come primo successo per il Genoa. I rossoblu hanno espugnato il campo del Cagliari, vincendo per 3-2. Una vittoria rocambolesca e in rimonta per i genovesi, sotto 0-2 per le marcature di Joao Pedro e di Ceppitelli. Destro e una doppietta di Fares hanno regalato una grande soddisfazione alla truppa di Ballardini.

Altro successo esterno è stato quello dell’Udinese: i friulani hanno sconfitto lo Spezia 1-0 per effetto della segnatura negli ultimi scampoli del confronto di Samardzic. Bianconeri che salgono a quota 7 punti in classifica, gli stessi dell’Inter. Infine, nella sfida dell’Olimpico tra la Roma di José Mourinho e il Sassuolo, i capitolini hanno incamerato un successo in Zona Cesarini (2-1): alla marcatura di Cristante aveva risposto Djuricic. Al 91′ ci ha pensato Stephan Elshaarawy, su assist di Shomurodov, a regalare il gol partita ai giallorossi che raggiungono Milan e Napoli in vetta a quota 9 punti in graduatoria.

Foto: LaPresse