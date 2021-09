Calcio femminile, sorteggio Champions League 2022: girone difficile per la Juventus di Cristiana Girelli

Alle ore 13.00, a Nyon (Svizzera), è andata in scena la cerimonia dei sorteggi dei gironi della Champions League 2021-2022 di calcio femminile. A differenza delle edizioni passate che prevedevano dei confronti di andata e ritorno a partire dai sedicesimi di finale, in questo caso l’impostazione è quella dei raggruppamenti. Fase a gironi che nel caso specifico prenderà il via il 5 ottobre.

Saranno sedici squadre ai nastri di partenza della massima competizione continentale. Oltre alle quattro qualificate di diritto, quali Barcellona, detentrice del titolo, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Chelsea Women, vincitrici rispettivamente dei campionati delle federazioni leader nel ranking, si sono aggiunte le squadre che hanno staccato il pass superando i due turni preliminari, tra cui anche la Juventus.

Le bianconere, alla loro quarta partecipazione in questa competizione, ha raggiunto questo traguardo in un’edizione molto particolare che vedrà l’atto conclusivo all’Allianz Stadium di Torino, nel maggio del 2022, la casa della Vecchia Signora.

Tutte le partecipanti sono state divise in quattro fasce costruite in base al ranking di ogni formazione:

FASCIA 1

Barcellona (ESP) – campione in carica

Paris Saint-Germain (FRA) – campione di Francia

Bayern Monaco (GER) – campione di Germania

Chelsea (ENG) – campione d’Inghilterra

FASCIA 2

Lione (FRA) – coefficiente 124.400

Wolfsburg (GER) – 97.100

Arsenal (ENG) – 27.700

Breidablik (ISL) – 17.000

FASCIA 3

Häcken (SWE) – 16.100

Juventus (ITA) – 15.200

Hoffenheim (GER) – 15.100

Real Madrid (ESP) – 12.800

FASCIA 4

WFC Kharkiv (UKR) – 9.100

Servette FCCF (SUI) – 7.600

HB Køge (DEN) – 6.900

Benfica (POR) – 5.600

La Juve è stata inserita nel Gruppo A con Chelsea Women, Vfl Wolfsburg e Servette. Un sorteggio, oggettivamente, complicato per la compagine italiana che dovrà vedersela contro le campionesse d’Inghilterra e il Wolfsburg, squadra di alto profilo internazionale e capace di imporsi in questa rassegna in passato. Solo il Servette, sulla carta, non dovrebbe rappresentare una minaccia. Sarà dura dunque per le campionesse d’Italia visto che solo le prime due classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale.

Di seguito il calendario e i gironi:

IL CALENDARIO

Prima giornata: 5/6 ottobre

Seconda giornata: 13/14 ottobre

Terza giornata: 9/10 novembre

Quarta giornata: 17/18 novembre

Quinta giornata: 8/9 dicembre

Sesta giornata: 15/16 dicembre

I GRUPPI

GRUPPO A

Chelsea Women

Vfl Wolfsburg

Juventus Women

Servette

GRUPPO B

Paris Saint-Germain

Breidablik

Real Madrid

Kharkiv

GRUPPO C

Barcelona

Arsenal Women

Hoffenheim

HB Koge

GRUPPO D

Bayern Monaco

O. Lione

BK Hacken

Benfica

