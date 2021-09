Serviva una vittoria convincente, con diversi gol di scarto, e la Nazionale italiana di calcio femminile non ha tradito. Le azzurre, impegnate nella seconda partita del Gruppo G di Qualificazioni ai Mondiali 2023, dopo essere partite con il piede giusto con la Moldavia, piegano anche la Croazia a domicilio per 5-0, rimanendo in testa al raggruppamento.

Partono forte le azzurre che, al 17′, trovano il vantaggio con il capitano Sara Gama: il centrale juventino con un gran tiro da fuori mette la palla sul secondo palo per l’1-0. Il raddoppio è firmato al 31′ da Valentina Giacinti: la punta tricolore stacca perfettamente di testa sul cross eccellente di Caruso.

Non cambia la storia nella ripresa: al 50′ Giacinti trova la doppietta personale sfruttando la giocata di Bonansea, che serve un assist al bacio per la compagna. Neanche il tempo di esultare che arriva la quarta rete con Cristiana Girelli: girata strepitosa sul cross ancora di Caruso.

Dopo una lunghissima pausa provocata dall’improvviso spegnimento delle luci dello stadio, si riprende a giocare e l’Italia rimane in dieci per l’espulsione diretta di Laura Giuliani. Nel finale le Azzurre riescono comunque ad andare nuovamente a segno su calcio di rigore con Valentina Cernoia per il 5-0 definitivo.

