Calcio, Europa League 2021-2022: inizia il percorso di Lazio e Napoli con due trasferte insidiose a Istanbul e Leicester

Si alza il sipario sulla Europa League 2021-2022. La seconda manifestazione continentale per club apre i battenti, come sempre, con la frase a gironi che, in questa edizione, vedrà ai nastri di partenza due squadre italiane: Lazio e Napoli.

Come si è visto al momento del sorteggio, l’urna non è stata troppo benevola per le nostre due rappresentanti, per cui la qualificazione ai sedicesimi di finale sarà tutt’altro che scontata e, soprattutto, i due tecnici non potranno fare troppo turn-over nei match europei di questa prima fase.

Andiamo, però, con ordine. La prima squadra del Bel Paese a scendere in campo sarà la Lazio che, domani alle ore 18.45, se la dovrà vedere con il Galatasaray, formazione sempre pericolosa, specialmente quando gioca in casa, in questo caso al Türk Telekom Stadyumu, l’ex Ali Sami Yen. Per mister Maurizio Sarri vedremo gli inserimenti di Muriqi in avanti al posto di Immobile e Zaccagni per Pedro, mentre Escalante prenderà in mano il centrocampo laddove, solitamente, giostra Lucas Leiva. Il Gruppo E, come detto, non sarà certo una passeggiata per i bianco-celesti, dato che le altre due protagoniste saranno l’Olympique Marsaglia e la Lokomotiv Mosca.

Alle ore 21.00, quindi, toccherà al Napoli che sarà di scena a sua volta in trasferta, nella tana del Leicester. Subito una sfida durissima per l’undici di mister Luciano Spalletti che affronta una squadra di primissima fascia in Premier League, che si è vista sfuggire la qualificazione alla Champions League solamente all’ultima giornata dello scorso campionato, proprio come gli azzurri. Dopo la vittoria contro la Juventus di sabato, i partenopei dovrebbero cambiare poco nella rosa iniziale, con Rrahmani al posto di Manolas e Zielinski che torna tra i titolari. In dubbio Insigne, al suo posto è pronto Politano, mentre come centravanti Petagna è in vantaggio su Osimhen. Il Napoli è inserito nel Gruppo C, che vede al via anche Legia Varsavia e Spartak Mosca.

