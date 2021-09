Calcio, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne lasciano il ritiro della Nazionale: Raspadori pronto per la Lituania

La Nazionale italiana di calcio perde i pezzi in vista dell’ultimo impegno di questa settimana dedicata alle qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio. Gli azzurri, reduci dai due pareggi contro la Bulgaria e la Svizzera, vanno a caccia dei tre punti contro la Lituania al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini hanno lasciato il ritiro dopo il match contro gli elvetici e nelle ultime ore anche Ciro Immobile e Lorenzo Insigne non saranno a disposizione del CT Roberto Mancini: il centravanti della Lazio è stato costretto a salutare tutti per un affaticamento muscolare, mentre il fantasista del Napoli è tornato a casa per motivi personali.

A questo punto Mancini, tenendo conto anche dei problemi fisici di Nicolò Zaniolo, dovrà fare delle scelte oculate nel settore offensivo e si fa largo sempre di più la soluzione di Raspadori che nel suo stadio vorrà incidere, sfruttando la chance.

In alternativa si potrebbe puntare anche all’utilizzo del falso nueve con Federico Chiesa e Federico Bernardeschi in questo ruolo, ma con una squadra chiusa come quella lituana si potrebbe fare ancor più fatica.

Foto: LaPresse