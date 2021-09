La Champions League 2021/2022 sta finalmente aprendo i battenti. Dopo dei mesi caldissimi, tra strascichi sulla discussione Superlega e i turni preliminari per decidere il lotto completo delle 32 partecipanti, da domani si torna a sfidarsi per realizzare il sogno di sollevare la coppa dalle grandi orecchie all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Nella prima giornata in assoluto della competizione, prevista per domani 14 settembre, saranno Juventus ed Atalanta ad inaugurare il cammino delle italiane.

La squadra di Massimiliano Allegri inaugura la sua avventura continentale nel gruppo H all’Eleda Stadion, casa del Malmö. I bianconeri sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale dopo il pari con l’Udinese e i due ko con Empoli e Napoli; il mister livornese avrà dalla sua parte il ritorno dei giocatori sudamericani, tra cui Paulo Dybala, dopo la loro assenza dovuta al rientro in ritardo dalle qualificazioni con le loro Nazionali; ancora in dubbio Juan Cuadrado a causa di una gastrointerite. Gli svedesi sono però una squadra abbordabile, che non avrà a disposizione due totem come Ola Toivonen e Niklas Moisander: il mister Jon Dahl Tomasson, autore di gol importanti con la maglia del Milan, dovrà fare di necessità virtù.

Assai più difficile l’impegno per l’Atalanta, che incrocerà subito le armi con il Villareal, reduce dal primo grande trofeo internazionale con l’Europa League della scorsa estate. Anche i bergamaschi hanno voglia di vendicarsi dopo il ko di sabato al cospetto della Fiorentina dopo i due rigori di Dusan Vlahovic, ma anche gli iberici non hanno cominciato al meglio la loro stagione. Tre pareggi in altrettante partite e soli due gol segnati (perlopiù nello stesso match con l’Atletico Madrid), con il bomber Gerard Moreno ancora a secco fino ad ora.

I neroazzurri, ancora senza Muriel infortunato, confidano in Duvan Zapata, sbloccatosi dal dischetto nell’ultima giornata. A centrocampo recupera il proprio posto Marten De Roon dopo il turno di squalifica in campionato, così come Musso e Demiral dopo le fatiche con le proprie Nazionali. Per gli iberici, si pensa al 4-4-2, con fiducia a Gerard Moreno in avanti accompagnato da Dia; al centro della difesa ci sarà Raul Albiol, che riassapora l’Italia dopo l’addio al Napoli.

Foto: LaPresse